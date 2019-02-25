شكرا لقرائتكم اختتام القمة العربية الأوروبية وهذا ما تم الاتفاق عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن نجاح القمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ وما تم التوافق عليه خلالها "يفوق توقعات الكثيرين"، مؤكداً عزم القادة العرب والأوروبيين على استكمال مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف السيسي، في الجلسة الختامية للقمة بشرم الشيخ اليوم الاثنين، أن "الشعوب المحبة للسلام ستجني ثمار نجاح القمة التي تم الاتفاق فيها على تعميق الشراكة وتعزيز التعاون وسبل مواجهة التحديات المختلفة"، مشيراً إلى أن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل العام 2022.

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وتضمن البيان الختامي للقمة الاتفاق على تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ودعم نظام دولي حقيقي ومتعدد الأطراف والاتفاق على حل الأزمة الليبية المعروف باتفاق الصخيرات والترحيب باتفاق ستوكهولم لوقف النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن ومواجهة المقاتلين الأجانب.

وتضمن البيان الختامي أيضاً التزام الجانبين بالتعاون في مجال وقف الهجرة غير الشرعية والعمل على تجفيف مصادر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنع التحريض على الكراهية والعنصرية.

وجدد البيان الالتزام بالمواقف المشتركة بعملية السلام في الشرق الأوسط وعدم شرعية المستوطنات والالتزام بحل الدولتين وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وحل الأزمة السورية بما يقتضي انتقالاً سياسياً حقيقياً يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة.