دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شرطة بنجلادش تقول إن الرجل الذي حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال

داكا (رويترز) - قالت الشرطة في بنجلادش يوم الاثنين إن الرجل الذي قُتل بالرصاص بعد أن حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال ولم تكن معه أي متفجرات.

وقال قاسم ديوان المفوض بالشرطة في مدينة تشيتاجونج بجنوب شرق بنجلادش "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف "لم يكن متزنا من الناحية العقلية على ما يبدو. سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء. لكنا مازلنا نجري تحقيقا. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)