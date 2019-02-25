مفاجأة في اختطاف طائرة بنجلاديش.. المسدس كان لعبة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

نجحت الشرطة في بنجلاديش في قتل رجل حاول اختطاف الطائرة المتجهة من دكا إلى دبي، واكتشفت أنه يحمل مسدس أطفال، ولم تكن بحوزته أي متفجرات، فيما لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية ومادية.

ووفقاً لـ"رويترز"؛ فإن الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنجلادش الجوية، وكانت، الأحد، في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطاً اضطرارياً في مطار شاه أمانات الدولي في مدينة شيتاغونغ.

وذكر "قاسم ديوان" المفوض بالشرطة في مدينة شيتاغونغ بجنوب شرق بنغلادش، أن "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال، ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف: "لم يكن متزناً من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته، وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء؛ لكننا ما زلنا نُجري تحقيقاً. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".

وتم بسلام إجلاء كل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 142 راكباً.