شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المستشفيات واستثناء بعض الفئات من الدعم.. أبرز بيانات النواب العاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى عدد من النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعض البيانات العاجلة الموجهة للحكومة فى عدد من الموضوعات منها المنظومة الصحية، ومسابقة المعلمين المؤقتة، وزراعة الأرز.

واستهل النائب سامح حبيب بإلقاء بيانه العاجل الموجه لوزير الزراعة بشأن السماح للمزارعين بمركزى بسيون وقطور بمحافظة الغربية بزراعة الأرز ولو نصف المساحة التى كان مسموح لهم زراعتها العام الماضى، لافتا إلى أن الأرز من المحاصيل الأسياسية للفلاحين فى هذه المناطق.

وتقدمت النائبة عبير تقبية، بعدد من البيانات العاجلة للحكومة بشأن القيد العالئلى لمسابقة المعلمين المؤقتة، ووضع آلية لرفع الدعم عن بعض الفئات غير المستحقة وفقا لما عرضه وزير التموين، بالإضافة لبحث أزمة بعض المصريين بالخارج.

وطالب النائب صلاح عيسى خلال بيانه العاجل، بايقاف بيع المزارع السمكية ببحيرة مريوط، وإحالة رئيس الهيئة للتحقيق بتهمة إهدار المال العام بسبب بيع هذه المزارع.

وفيما يخص البيان العاجل للنائب مكرم رضوان، طالب خلال كلمته بالوقوف على عملية دمج بعض مراكز الشباب فى الفترة الماضية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى حينذاك، وذلك من خلال بحث إنشاء مركز لكل قرية وفقا لطبيعتها.

وانتقد النائب أحمد فرغلى، قرار وزارة الصحة بغلق مستشفى بورسعيد العام ومستشفى الزهور بحجة التطوير، لافتا إلى أن هذا القرار انعكس على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وهناك عجز وصل إلى ما يقرب من 36 سرير رعاية مركزة، مؤكدا أن الجميع مع التطوير ولكن لابد أن تكون هناك خطة بديلة قبل الشروع فى غلق هذه المستشفيات.

وطالب النائب عبد الكريم زكريا، بإعادة النظر فى تسجيل الوحدات السكنية بأبنوب بأسيوط، خاصة وان هذه الوحدات تم تسليمها للمواطنين على الورق فقط وتم سرقة كافة محتوياتها، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد إهدار للمال العام ولابد من الوقوف على طبيعة هذا الأمر.

وفى نفس السياق طالب النائب يسرى الأسيوطى، بايقاف المزاد العلنى للخيول العربية بمحطة الزهراء التابعة للهيئة الزراعية بمنطقة عين شمس والمزمع اقامته يوم 26 فبراير الجارى وذلك للحفاظ على هذه السلالات النادرة من الخيول.

وطالب النائب أحمد خليل، بسرعة البت فى أوضاع 740 أسرا ببحيرة مريوط، سواء بالتقنين وفقا للاشتراطات المنوصوص عليها على أن يتم صدور قرار نهائى فى هذا الصدد خاصة وأن هولاء الأسر صدر لهم قرار إزالة.