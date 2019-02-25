"برلمانية المصريين الأحرار ":خطاب الرئيس السيسي حمل مفاهيم وافية للسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، مؤكدًا أنها جاءت وافية وتحمل مفاهيم السلام التى تسعى مصر لنشرها فى العالم وتصديرها للدول التى تتعاون من أجل القضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة .

وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس حملت رؤيته لتنمية الشرق الأوسط الفترة المقبلة وأهمية الاستفادة من التجارب التى مرت بها بعض الدول وفى مقدمتها الدولة المصرية خاصة مع انتشار مفاهيم مغلوطة عن معنى الدولة .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر تبرهن للعالم قدرتها على توحيد أفكاره فى مواجهة التطرف والسعى نحو التنمية والتعاون المشترك لمواجهة الإرهاب والدول التى ترعى الإرهاب وتأوى الإرهابيين .