شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج انتخابات أشمون فى حالة الإعادة 14 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – إن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى .

وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة اجتمعت أمس وناقشت الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية لدائرة اشمون وانتهت الى أصدار القرار رقم 18 لسنة 2019 والخاص بتعديل الجدول الإجرائى والزمنى للانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، حيث تضمن التعديل بدء فترة الصمت الدعائى للانتخابات المصريين فى الخارج يوم 1 ابريل 2019، وذلك بدلا من يوم 4 أبريل.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تعديلات الجدول الزمنى تضمنت إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلا من يوم 7 أبريل، ويكون بدأ فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلا من يوم 13 أبريل.

وأضاف "المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التعديلات شملت إجراء عمليات الاقتراع بالنسبة للمصريين فى الداخل يومى 7 و8 أبريل بدلا من يومى 14 و15 أبريل، وتكون مدة الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم 14 أبريل، بدلا من 21 أبريل.

وأكد "الشريف"، على إجراء الانتخابات فى الخارج والداخل خلال الجولة الاولى لانتخابات دائرة أشمون فى مواعيدها التى سبق الاعلان عنها فى الجدول الزمنى ولم تطالها أى تعديلات حيث ستتم عملية التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 مارس، وتصويت المصريين في الداخل يومي 10 و11 مارس.