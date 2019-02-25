شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تطالب بوضع احتياجات المدارس والجامعات بأولويات "الاستثمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وزارة الاستثمار بوضع كل احتياجات المدارس والجامعات على رأس أولوياتها مع وضع مزايا نسبية للمنتجين فى ذلك المجال.

وقالت النائبة ميرفت الشرقاوى، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن استيراد مستلزمات دراسية من الصين، بقيمة نحو 4 مليارات جنيه أدوات مدرسية، متابعة: "ليه نستورد الأدوات المدرسية بـ4 مليار جنيه، ليه مش نصنعها فى مصر، وما هى معوقات ذلك؟، ولماذا لا تعطى وزارة التربية والتعليم بيانات عن احتياجات الطلاب لوزارة الصناعة سنويا، لتقوم بتوفيرها، خاصة وأن فى مصر 22 مليون طالب".

وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الاستثمارات تأتى من طريقين، أولهما قيام الشركات بدراسة الاحتياجات والعمل على إنتاجها وتوفيرها، والطريق الثانى، قيام وزارة الاستثمار بعمل دراسة عن فجوات الإنتاج والبحث عن مستثمرين لسد تلك الفجوة.

وانتقد غياب وزارة الاستثمار عن الاجتماع رغم دعوتها، قائلا: "لم تأت وزارة الاستثمار للجنة من قبل رغم دعوتها كثيرا"، مؤكدا أن ذلك الأمر يختص بمجالها.