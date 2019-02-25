شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بخطة زمنية لتطوير الوحدات الصحية..ونواب: "بعضها أصبحت خرابات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بوضع خطة زمنية محددة لتشديد الرقابة علي هذه الوحدات الصحية التي يفوق عددها 5000 وحدة صحية وخاصة بالقري والمراكز الأشد فقرا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن تدنى الخدمات في الوحدات الصحية.

كما طالبت بإنشاء منظومة إلكترونية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووجود الأطباء في مقار عملهم بجميع الوحدات الصحية، والرقابة الدائمة على أداء الأطباء.

وأشارت إلي أن هناك وحدات رغم التطوير إلا أنها ظلت تعاني من نقص الأدوية اللازمة لعلاج المرضي، وغياب الخدمة والرعاية الطبية لسكان القري البسطاء والمعدمين.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تحويل الوحدات الصحية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إلي عيادات خارجية وطوارئ، وأوضح "سويلم" أن جميع الوحدات الصحية بمركز أبو حماد تم تطويرها وأصبحت مؤهلة لتكون عيادات خارجية وطوارئ.

وطالب "سويلم" بتحويل الاعتماد المالى إلي مستشفي أبو حماد العام، موضحا أن المبلغ تقريبا 25 مليون جنيه، حيث تم إزالة مبنى المستشفي ولم يتم أى اعتمادات مالية لإعادة بناؤه.

كما ناقشت لجنة الصحة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد المنعم شهاب، وكيل اللجنة، بشأن دور وزارة الصحة من حيث الرقابة علي المخالفات الإدارية التي يرتكبها المسئولون والقائمون علي المنظومة الصحية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، حيث تم تكليف عدد من القيادات بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.