شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس للنواب خلال اجتماعها اليوم، أن القضية الفلسطينية ستظل ولسنوات طويلة مضت تتصدر المشهد العربي وتمثل القضية المحورية للأمة العربية ورغم كل ما أحاط بتلك القضية من مصاعب وعقبات خلال السنوات الأخيرة نتيجة ثورات الربيع العربي وتمدد الإرهاب في ربوع الوطن العربي والانقسام الفلسطيني الحاد الذي آثر على وحدة الصف الفلسطيني واستثمار كل الممارسات الإسرائيلية.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الي ما قامت وتقوم به مصر خلال الفترة الماضية والحالية من جهود دؤوبة بقيادة الرئيس السيسي الذي لم يألو جهدًا ولم يترك فرصة واحدة لإعادة ضخ الحياة والدماء في شرايين تلك القضية على مختلف المسارات الدولية والإقليمية والداخل الفلسطيني.

وشددت اللجنة على موقفها الثابت والقاضى بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والقرارات ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢.

وثمنت اللجنة الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية في السعي لإتمام المصالحة وتحريك الجمود الذي أصاب القضية الفلسطينية لعدة سنوات.

وأضافت اللجنة في بيانها أن السلام الذي تحقق بين مصر وإسرائيل وكما أوضح الرئيس أكثر من مرة يصلح أن يكون نموذجًا يحتذى لوضع نهاية للصراع العربي الإسرائيلي وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تأسيسًا على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية المؤسسة على مبدأ الأرض مقابل السلام.

وناشدت اللجنة كافة الدول العربية اتخاذ الإجراءات المالية التي من شأنها دعم صمود المقاومة الفلسطينية والمقدسيين بصفة خاصة.

وأكدت اللجنة على ضرورة المحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) والوقوف ضد الجهود التي ترمى إلى تصفيتها.

ونوهت اللجنة إلى أن رفضها القاطع لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة محذرة من تداعيات هذا الموقف المخالف للشرعية الدولية، والمتمثل فى تقويض فرص السلام وخلق أزمات كبرى فى المنطقة، مشيدة بمساعى جامعة الدول العربية ودورها للتصدى لمحاولة نقل بعض الدول سفاراتها إلى القدس".