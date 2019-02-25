سانا: إصابة 5 مدنيين اثر اعتداء إرهابي بـ4 قذائف على السقيلبية بريف حماة

أعلنت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، "إصابة 5 مدنيين نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بأربع قذائف على مدينة السقيلبية في ريف حماة الغربي".

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