يونكر: العلاقات التجارية بين أوروبا والعالم العربي تتطور وسنواصل دعم الفلسطينيين ماليا

أكّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنّ "الأوروبيين والعرب يريدون أن يبنوا مستقبلهم معًا"، لافتًا إلى أنّ "علينا أن نعمل معًا للتغلّب على المصاعب في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح في ختام القمة العربية- الأوروبية في شرم الشيخ، أنّ "التعاون العربي الأوروبي ليس جديدًا، ولدينا تاريخ مشترك، العلاقات التجارية بين أوروبا والعالم العربي تتطوّر بشكل جيد"، مبيّنًا أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه المالي للفلسطينيين".