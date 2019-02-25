أكّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنّ "الأوروبيين والعرب يريدون أن يبنوا مستقبلهم معًا"، لافتًا إلى أنّ "علينا أن نعمل معًا للتغلّب على المصاعب في مجال حقوق الإنسان".
وأوضح في ختام القمة العربية- الأوروبية في شرم الشيخ، أنّ "التعاون العربي الأوروبي ليس جديدًا، ولدينا تاريخ مشترك، العلاقات التجارية بين أوروبا والعالم العربي تتطوّر بشكل جيد"، مبيّنًا أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه المالي للفلسطينيين".
كانت هذه تفاصيل خبر يونكر: العلاقات التجارية بين أوروبا والعالم العربي تتطور وسنواصل دعم الفلسطينيين ماليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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