الحشد الشعبي: أحبطنا هجوما لداعش قرب مصفاة بيجي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في بيان، عن إحباط هجوم لتنظيم "داعش" قرب مصفاة بيجي للنفط بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وأوضحت الهيئة أن "قوات الحشد الشعبي أحبطت هجوما لعناصر داعش حاولوا التسلل إلى مصفى بيجي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين"، مشيرة إلى أن "قوات الحشد تمكنت من تدمير إحدى العجلات التي تقل عناصر داعش".
ولفتت إلى أن "عناصر التنظيم لاذوا بالهرب إلى عمق الصحراء لكثافة النيران التي جابهتهم"، مشيرة إلى أن "قوات الحشد وشرطة النفط انتشرت حول المصفى، ولا وجود لأي خسائر في الأرواح والمعدات".
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