الاتحاد الأوروبي دعا إلى تفادي التدخل العسكري في فنزويلا

شدّد المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيانيتش، على "ضرورة تجنّب التدخل العسكري في فنزويلا"، مبيّنةً أنّ "القادة الأوروبيين يتواصلون مع الجهات كافّة المعنية بالأزمة".

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