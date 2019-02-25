عبد المهدي التقى عراقجي: العراق مستعد لإنشاء منطقة مشتركة مع إيران

أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، يرافقه السفير الإيراني في العراق وعدد من المسؤولين، في مكتبه "ترحيبه بتطوّر العلاقات العراقية الإيرانية الّذي يصبّ بمصلحة البلدين وعموم المنطقة".

وأعرب عن أمله في أن "تؤدّي اللقاءات والزيارات المتبادلة إلى تحقيق نقلة في العلاقات الثنائية وحلّ القضايا العالقة، وفي مقدّمتها حفظ حقوق العراق في مياهه الإقليمية والعمل الجاد لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الجارين في المجالات كافّة"، معلنًا "استعداد العراق لبناء منطقة مشتركة على غرار المنطقة الصناعية العراقية الأردنية".