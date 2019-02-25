درويش استقبل مدير الأونروا في البقاع

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش مدير منظمة الأونروا في البقاع أحمد موح يرافقه مدير قسم الإحصاء والتجذير فواد جمعة، وعرض معه الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنظمة.

وقد اشاد موح بخطاب المطران درويش الوطني، الداعي الى التلاقي والمحبة، وبمواقفه الوطنية المشرّفة في ما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية.

من ناحيته اشاد درويش بعمل الأونروا في مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل ظروف اقتصادية صعبة على الجميع، وتمنى ان تتحسن الظروف في المستقبل القريب لتعود المنظمة الى عملها بشكل طبيعي.