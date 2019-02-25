لجنة الدفاع تابعت درس مشروع القانون المتعلق بالروسم البلدية

تابعت لجنة الدفاع النيابية درس مشروع القانون المتعلق بالروسم والعلاوت البلدية واستمعت الى ممثل شركات الاعلان والى المديرية الادارية في وزارة الداخلية وممثل وزارة المالية ورأت ضرورة متابعة النقاش المعمق وطلبت من ممثل الاعلانات تحضير ملف في هذا الموضوع والمشاكل التي تواجه القطاع كما طلبت دعوة رئيس بلدية بيروت للاجتمتهاع المقبل.

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