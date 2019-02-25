الرئيس عون لـ" رسالة حياة":اذا أردنا التعبير عن محبة الله نكون مبشرين بهذه المؤسسة الرهبانية

زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "رسالة حياة " Mission de Vie لدى زيارته مقر الرئاسة العامة في انطلياس صباح اليوم بدعوة من مؤسسها والاب العام وسام معلوف حيث اطلع عن كثب على ما تقوم به من نشاطات انسانية وخيرية، وتوجه الرئيس عون بكلمة توجه فيها الى اعضاء الجماعة الرهبانيّة المارونيّة بالقول: "الله محبة، واذا كانت لدينا ارادة تعبر عن هذه المحبة، نكون مبشرين في هذه المؤسسة الرهبانية المقدسة، حفظكم الله".

وتخلّل الزيارة جولة في الدير التابع للجماعة، كما رفعت الصلاة خلالها والقيت كلمات باسم الشبيبة والمسنين الذين عبروا عن الارتياح الكبير بها، كما عن تمنياتهم القلبية للرئيس عون بدوام العطاء وبقائه عنوان الالتزام بالرسالتين الانسانية والوطنية.

ثم انتقل رئيس الجمهورية والاب معلوف والحضور الى حديقة الدير على وقع اغان وطنية ومن ثم الى المغارة مرورا بقاعة نشاطات الاولاد، وصولا الى ساحة المدرج وساحة السلام بالاضافة الى قاعة درس الشبيبة الذين رفعوا رسومات لصور الرئيس عون.

بعدها انتقل الرئيس عون والحضور الى صالون الدير على وقع اغنية "طلوا حبابنا طلوا" حيث القى الاب العام معلوف كلمة بحضور عدد من الرهبان وحوالي 50 مسنا وجمهور من الاباء والاخوة والاخوات والمتطوعين، ثم انتقل الرئيس عون الى كنيسة الدير حيث رفعت الصلاة على نية لبنان ورئيس الجمهورية

ودوّن الرئيس عون كلمة في السجل الذهبي، هنا نصها:

"في هذا المكان يضوع عطر الانسانية والخدمة ومحبة الاخرين، كل الاخرين.

اشعر بروح التواضع على وجوه افراد هذه الجماعة المسيحية، التي باركتها الكنيسة لتكون ذراعا للعطاء، في خدمة الفقراء، والمرضى، والمهمشين. فليكن دربكم مضاء على الدوام بانوار المسيح، الذي منه تستمدون القوة على الرجاء، والامل، ولتظل جماعتكم، علامة خير في عالم تتنازعه الانانيات، والاطماع الدنيوية".

وفي ختام الزيارة، التقطت الصورة التذكارية للرئيس عون مع الاب معلوف وعدد من الرهبان امام المذبح قبل ان يغادر الكنيسة عائدا الى القصر الجمهوري.

وكان رئيس الجمهورية وصل الى مقر الرئاسة العامة عند التاسعة صباحا واستقبله الاب العام ومجلس شورته، والنائب شامل روكز وزوجته المستشارة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز ورئيس بلدية انطلياس السيد ايلي ابو جودة، وجمهور من الاباء والاخوة.