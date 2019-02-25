كشف مصدر حكومي عراقي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، أنّ "السلطات العراقية تسلّمت 14 مقاتلًا فرنسيًّا في تنظيم "داعش"، من قوات سوريا الديمقراطية".
وكانت قد أعلنت السلطات العراقية أمس الأحد "أنّها تسلّمت ما مجموعه 280 مقاتلًا عراقيًّا في "داعش" من قوات سوريا الديمقراطية".
وأعربت عائلات الجهاديين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان مؤخّرًا، عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق، لتجنّب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التّي تثير جدلًا كبيرًا، واستحالة محاكمتهم في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أ.ف.ب": العراق تسلم 14 مقاتلا فرنسيا في "داعش" من قوات سوريا الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.