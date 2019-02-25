المرض إكس.. الوباء الغامض الذي يهدد بقتل مئات الملايين من البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

على غرار وباء الأنفلونزا الأسبانية التي قتلت نحو خُمس سكان الأرض، حذر علماء من وباء قاتل أطلقوا عليه "المرض إكس"، من شأن انتشاره أن يقضي على الملايين من البشر.

ونقلت سكاي نيوز عن صحيفة صن البريطانية إن العلماء يسابقون الزمن للتنبؤ بتوقيت وكيفية ظهور سلالة المرض القاتل، والاستعداد لمواجهة الوباء الذي لم يظهر حتى الآن.

ويخشى العلماء تطور فيروس الإنفلونزا بطريقة تضع الأصحاء في دائرة الخطر، بشكل يشابه تفشي الإنفلونزا الإسبانية سنة 1918، الذي قتل 100 مليون شخص.

وتستغل الإنفلونزا الإسبانية النظام المناعي للجسم، لتوليد ما يعرف بـ "العواصف السيتوكينية" التي تسبب تلفا خطيرا لأعضاء المرضى الذين يعانون صدمة التهابات قوية.

ومن المخاطر المرتبطة بـ"المرض إكس" سرعة انتشاره بسهولة عبر الهواء، إلى جانب إمكانية انتقاله، بين أصناف أخرى من الكائنات مثلما حدث مع إنفلونزا الطيور.

وقال رئيس مجلس الصحة العالمي، الدكتور جوناثان كويك إن الاتصال بين البشر يجعل تفشي المرض "أكثر خطورة".

وأضاف: "تنبع مخاوفنا الكبرى من انبثاق الفيروس من الحيوانات وانتقاله إلى البشر، لأن ذلك سيكون كفيلا بتسجيل وفيات محققة بنسبة تتراوح بين 5 و 10% لدى المصابين به، لعدم استجابتهم للأدوية المتوفرة حاليا لعلاج مثل تلك الأعراض، وغياب لقاح فعال بالإضافة إلى صعوبة التشخيص السريع".

وحذرت منظمة الصحة العالمية العالم في العام الماضي من أن الظروف "مواتية" لانتشار "المرض إكس"، وقالت في بيان: "لدينا مؤشرات بأن وباء خطيرا يمكن أن يتسبب بمرض مميت للبشر، محتمل الظهور".

وقال المستشار العلمي للمنظمة، جون آرني روتنجن: "يطلعنا التاريخ أنه من المرجح أن يكون تفشي هذا المرض كبيرا وعلى نحو لم تشهده البشرية من قبل"، مضيفا: "علينا الإعداد والتخطيط لنكون مستعدين من حيث اللقاحات المضادة وتشخيص الحالات".