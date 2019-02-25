السيطرة على حريق نشب في أشجار مدرسة في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الإثنين، على حريق نشب بمدرسة منشأة بدوي الابتدائية بمدينة بنها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمدرسة منشأة بدوي الابتدائية بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها.

جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف وتبين أن الحريق نشب في نخلة بحوش المدرسة وبعض الأشجار، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.