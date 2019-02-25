بالصور.. تفاصيل زيارة وزير البترول للوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لتنمية واستغلال الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر وفقًا لرؤية وأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية.

أشار إلى البدء في تنفيذ حزمة من الإصلاحات ووضع خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين، وأنه جار حاليًا الانتهاء من الإجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر التعدينية وزيادة مساهمتها فى الناتج القومي.

جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول يرافقه اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد لمشروع مجمع انتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور في محافظة الوادى الجديد التابع لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والجارى تنفيذ أعماله حاليًا بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 800 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك.

وأضاف الملا، أن المشروع الجديد يجسد ويحقق توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات مرتفعة من تصنيعها محلياً وتوفير منتجات يحتاجها السوق المحلي، فضلاً عن المساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر ، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد حيث سيتم انتاج حامض الفوسفوريك الذى يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة في مجالات التنمية الزراعية ، موضحاً أن الوزارة تستهدف من خلال خططها الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية وتحويلها الى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلى فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى جديد للدولة من خلال تصدير الفائض للخارج.

وأوضح محافظ الوادى الجديد أن المشروع يعكس مدى اهتمام الدولة بقطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية التي تزخر بها محافظة الوادي الجديد ، مشيراً إلى أن المشروع سيتبعه مشروعات أخرى قائمة على المنتج وهو ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وخلال تفقد وزير البترول ومرافقوه لموقع المشروع الجديد لتصنيع حمض الفوسفوريك أوضح المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة أن مشروع مجمع انتاج حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد سيعتمد على 2 مليون طن سنوياً من خام الفوسفات كمدخل رئيسى للإنتاج حيث سيتم انتاجه من هضبة أبوطرطور بالكامل، ويضم المجمع ثلاث وحدات منها وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة 6ر1 مليون طن سنوياُ وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول الى درجة النقاء المطلوبة فضلا عن توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة إنتاج حمض الكبريتيك بطاقة 5ر33 ميجاوات لاستخدامات المجمع الصناعى والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض في الشبكة القومية للكهرباء.

عقب ذلك تفقد الملا ومرافقوه مناجم استخراج الفوسفات بهضبة أبوطرطور، حيث استعرض رئيس الشركة التطور التاريخي لمشروع فوسفات أبوطرطور وكيفية التغلب على التحديات التى واجهته وإنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 وتحويل الخسائر إلى أرباح ، مشيراً إلى أنه جارى حالياً دراسة إعادة تأهيل خط السكة الحديد (أبوطرطور – قنا – سفاجا) وذلك تماشياً مع خطة الدولة في الاتجاه إلى استخدام السكك الحديدية كناقل للبضائع ، وأنه من المخطط أن يتم ازدواج الخط كمرحلة مستقبلية وكذلك استخدامه كناقل للركاب في الجزء الشرقى الواقع بين مدينتي قنا وسفاجا، كما أنه جارى دراسة إعادة تأهيل رصيف أبوطرطور التعدينى بميناء "سفاجا – البحر الأحمر" وكذلك تأهيل السيور الناقلة لخام الفوسفات في موقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبوطرطور، مشيراً إلى أن اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات في السوق العالمي طبقاً لكل نوعية، ووجود تنافس بين الشركات المصرية للاستحواذ على تصدير كميات لبعض الأسواق ويتم العرض على نفس المستهلك من أكثر من مصدر من مصر مما ينتج عنه خفض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة على الأسعار العالمية مما يفقد المنتج المصري جزءاً من السعر لصالح هذه الأسواق ومن هذا المنطلق تأسست الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتتولى تنظيم سوق الفوسفات ووضع السياسة التسعيرية العادلة لخام الفوسفات المصدر من مصر وفقاً لطبيعة الخام ودرجة تركيزه بما يحافظ على سعر بيع الخام المصرى ويتفق مع متوسط السعر السائد في الخارج.

رافق وزير البترول خلال الجولة الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين والجيولوجى أسامة فاروق رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، والمهندس عبدالرحمن أحمد رئيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات، والمهندس مدحت يسري العضو المنتدب لشركة الوادي وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد.