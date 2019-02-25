بريطانيا ستحظر "حزب الله" بالكامل وتصنفها كمنظمة إرهابية

صرحت بريطانيا اليوم الاثنين، إنها ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي"، مضيفاً "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".