الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أونوكالات :
أفادت مصادر "مطلعة"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيتجهان إلى العاصمة الفيتنامية (هانوي)، غدًا الثلاثاء، لإجراء محادثات "قمة" تستغرقيومين.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المصادر، قولها إن رئيسي الدولتين سيتناولان العشاء معًا، يوم الأربعاء المُقبل، فيما
وأضافت، أن الزعيم الكوري الشمالي سيمكث في فيتنام، عقب إنهاء محادثاته مع ترامب، حيث سيقوم بزيارة رسمية، يزور خلالها مجموعة من المنشآت الصناعية، من بينها مدينة "هايفونج" الصناعية، يوم السبت المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. ترامب وكيم أون يتجهان إلى هانوي لعقد القمة الثانية بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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