قال الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، إن النصر الفعلي المتحقق على التهديد المباشر للإرهاب وفكره المتطرف مازال يتطلب الكثير منا ومن دول المنطقة بل والعالم حتى يكون نصراً راسخاً وحاسماً ومستداماً، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الرئيس العراقي ، في كلمة ألقاها أمام القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ ،إن المشتركات في الجوار التاريخي العربي الأوروبي ، والضرورات الاقتصادية والتكامل الثقافي تفرض نفسها على الجميع ، وتدعم تبني العمل المشترك، لتمكين شعوبنا من المضي معا نحو المستقبل.
وتابع صالح :" أنا قادمٌ من العراق ، الذي واجه بشجاعة
وأوضح أن العراق الآن بدورِه الطليعي في محاربة الإرهابِ والتطرف، وبموقعِه الاستراتيجي ومواردِه وباستحقاق الإعمار فيه، يتطلعُ الى أن يكون ساحةَ توافق لمصالح دولِ المنطقة وشعوبِها لا ساحةً للتناحرِ والتنازع، كما أن العراق
وقال الرئيس العراقي:إن رؤيتنا لمصالحِنا الوطنية واستحقاقات التنمية، تستند على حمايةِ سيادة العراق واستقراره وعلى النأي به عن سياسةِ المحاورِ"، مؤكدا أننا" نتطلع إلى مساهمةٍ فاعلة لبناءِ منظومةٍ جديدة مستقرة في المنطقة قوامُها الأمنُ المشترك و التكاملُ الاقتصادي من خلال ترابطِ البنى التحتية ونزع اسباب التوتر والنزاع".
وجدد الرئيس العراقي دعوته الى "تعاونٍ شامل يكرسُ المنافعَ المتبادلة في التنميةِ والأمن بين الدول المتجاورة والمتشاطئة على بحرين حيويين في هذه المنطقة هما الخليج والمتوسط"، مبينا ان هذا الجزء الحيوي من العالم حينما يتمتع بالأمن والرفاهية فان استقرار العالم سيكون مرتكزا على هذه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: النصر على الإرهاب يتطلب الكثير من دول المنطقة والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.