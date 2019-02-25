كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 مدنيين في هجوم شنه مسلحون بشمال مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن مسلحين مجهولين قتلوا اليوم الاثنين ثمانية مدنيين يعملون في أحد الطرق بشمال العاصمة الصومالية مقديشو.

وكان العمال، من الرجال والنساء، يتواجدون في منطقة هوا- عبدي، على بعد نحو 20 كيلومترًا من شمال مقديشو عندما تعرضوا للهجوم.

وقال محمد عدن، المسؤول الأمني المحلي: "عدة رجال مسلحين هاجموا مدنيين أبرياء كانوا يقومون بإزالة الشجيرات على طول الطريق"، مشيرًا إلى أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم.

وأكد عدة شهود عيان الحادث لوكالة أنباء "فرانس برس"، وأوضحوا أن الهجوم أسفر أيضًا عن سقوط جرحى جراء إطلاق الرصاص.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي لم تُعرف دوافعه على الفور، ولكن قام الإسلاميون الصوماليون في حركة الشباب بعدة هجمات في الماضي ضد أهداف مرتبطة بالحكومة المركزية.