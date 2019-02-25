كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تفادي التدخل العسكري في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، إلى تفادي التدخل العسكري في فنزويلا فيما يتواصل القادة الأوروبيون مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة، وفق ما أكدت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موجيريني.

وقالت المتحدثة مايا كوتشيانيتش للصحفيين "ينبغي تجنب التدخل العسكري"، في حين يبحث المعارض خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً في بوغوتا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وحلفائه في مجموعة ليما في كيفية الضغط الرئيس نيكولاس مادورو لإجباره على التنحي عن الحكم.