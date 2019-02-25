كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 29 متمردا فى عملية أمنية شرق بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة فى بوركينا فاسو أن قوات الدفاع والأمن قتلت 29 متمردا خلال عملية أمنية فى شرق البلاد.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين، عن الكولونيل كريم أويلى - المتحدث باسم القوات المسلحة - قوله، إن القوات الخاصة شنت هجوما برا وجوا، يومى التاسع عشر، والعشرين من فبراير الجارى شرق البلاد، أسفر عن مقتل تسع وعشرين متمردا، وضبط أسلحة وذخيرة وعتاد عسكرى .

يذكر أن بوركينا فاسو تشهد موجة من أعمال العنف التى يقوم بها متمردون، مما حدا بالحكومة "مؤخرا " إلى إعلان حالة الطوارىء فى أربعة عشر إقليما بالبلاد .