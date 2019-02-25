كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إبعاد 3 شبان من مدينة القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك، لفترات متفاوتة على خلفية أزمة "باب الرحمة".

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، سلم الاحتلال الشاب محمد الدقاق قراراً بإبعاده عن المسجد الاقصى لمدة 6 أشهر، علماً أنه كان مبعداً الأسبوع الماضي عن الأقصى لمدة 7 أيام، وسلمت قراراً بإبعاد المقدسي نظام أبو رموز لمدة 4 أشهر، علماً أنه اعتُقل أيضاً الأسبوع الماضي وأُبعد عن الأقصى لمدة أسبوع.

وكما أبعد الاحتلال موظف لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة للأوقاف الإسلامية حسام سدر عن المسجد الأقصى لمدة 6 شهور.

وكان الاحتلال أبعد أمس الأحد عدداً من المقدسيين عن المسجد الأقصى في مقدمتهم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف ناجح بكيرات، ومدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس على خلفية فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة يوم الجمعة الماضي.