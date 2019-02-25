كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشرف" يحذر رئيس الوزراء الباكستاني من أي "سوء تصرف" ضد الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب هجوم بولواما، حذر الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، الحكومة الباكستانية من أي سوء تصرف لهجوم نووي أحادي الجانب ضد الهند، حيث قال إنه سيكون كارثي للبلاد

وقال "مشرف"، خلال مؤتمرًا صحفي في الإمارات، إن أي عمل من هذا القبيل سيؤدي إلى القضاء على باكستان، لأن الهند سترد بقوة نووية أكبر، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين هابطة.

وحسب موقع "إنترناشيونال نيزينس تايم"، حذر "مشرف"، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قائلاً: "إذا أطلقت باكستان حتى هجومًا نوويًا واحدًا على البلد المجاور، فقد تقضي علينا الهند بـ 20 قنبلة نووية".

وأضاف، أن العلاقات بين الهند وباكستان دخلت مستوى خطيرًا، آملًا، ألا يكون هناك هجوم نووى.

يعيش "مشرف"، حاليًا، في الإمارات، ويبحث عن عودة سياسية لباكستان بعد تأسيس حزب سياسي يدعى الرابطة الإسلامية لباكستان.

وتولى السلطة في العام 1999، بعد انقلاب عسكري ضد رئيس الوزراء، حينها، نواز شريف. أصبح مشرف في وقت لاحق رئيس باكستان لمدة تسع سنوات.