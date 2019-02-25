القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار في النسخة الـ91

انتهى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته 91، بتتويج عدد من الأعمال العالمية، وحصدت أعمال معينة أكثر من جائزة.
وأقيم الحفل في مسرح دولبي في هوليوود، بحضور نجوم السينما العالمية، في الحدث الأكثر قيمة بين الجوائز العالمية.
وفي ما يلي القائمة الكاملة بجوائز الأوسكار:
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:
Green Book
جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:
ألفونسو كوارون، “roma”
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:
رامي مالك(الملحمة البوهيمية)
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:
Regina King ريجينا كينغ، If Beale Street Could Talk
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:
Mahershala Ali ماهرشالا علي ، Green Book
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:
Black Panther
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:
Bohemian Rhapsody
جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:
Black Panther
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:
Bohemian Rhapsody
جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:
Bohemian Rhapsody
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Bao
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:
Skin
جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:
BlacKkKlansman
جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:
Shallow من A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:
Black Panther
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:
Roma
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:
Spider-Man: Into the Spider-Verse
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:
Free Solo
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):
Period. End of Sentence
جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:
Green Book
جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:
First Man
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