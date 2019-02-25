القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار في النسخة الـ91

انتهى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته 91، بتتويج عدد من الأعمال العالمية، وحصدت أعمال معينة أكثر من جائزة.

وأقيم الحفل في مسرح دولبي في هوليوود، بحضور نجوم السينما العالمية، في الحدث الأكثر قيمة بين الجوائز العالمية.

وفي ما يلي القائمة الكاملة بجوائز الأوسكار:

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:

Green Book

جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:

ألفونسو كوارون، “roma”

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:

رامي مالك(الملحمة البوهيمية)

جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:

Regina King ريجينا كينغ، If Beale Street Could Talk

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:

Mahershala Ali ماهرشالا علي ، Green Book

جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:

Black Panther

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:

Bohemian Rhapsody

جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:

Black Panther

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:

Bohemian Rhapsody

جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:

Bohemian Rhapsody

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Bao

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:

Skin

جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:

BlacKkKlansman

جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:

Shallow من A Star Is Born

جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:

Black Panther

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:

Roma

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:

Spider-Man: Into the Spider-Verse

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:

Free Solo

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):

Period. End of Sentence

جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:

Green Book

جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:

First Man