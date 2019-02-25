من أصل عربي.. رامي مالك يتوج بالأوسكار

توج الممثل الأمريكي، من أصول مصرية، رامي مالك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بجائزة أوسكار القيمة لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم “الملحمة البوهيمية”.

وتفوق الممثل ذو الأصول العربية على منافسيه “كريستيان بايل”، و”برادلي كوبر”، و”ويليام دافو”، و”فيغو مورتنسن”.

وسبق أن حقق رامي مالك جائزتي “غولدن غلوب”، و”رابطة ممثلي السينما البريطانية”، بالدور نفسه، الأمر الذي رجح فوزه بالأوسكار بنسبة كبيرة، وهو ما حصل فعلا.

وولد رامي مالك في لوس أنجلوس لأسرة مصرية مهاجرة، وجسد في” الملحمة البوهيمية” شخصية المطرب الراحل “فريدي ميركوري”، أحد أعضاء فرقة الروك البريطانية “كوين”.

وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في النسخة الـ91، على مسرح “دولبي” في لوس أنجلوس، في الساعات الأولى من صباح اليوم.