بعد ثلاثة أيام في المغرب.. الأمير هاري وزوجته ميغان يلتقيان الملك محمد السادس

ينتظر أن يحضى الأمير هاري ولي عهد بريطانيا وقعيلته دوقة “ساساكس” الأميرة ميغان، اليوم الاثنين، باستقبال من طرف الملك محمد السادس، وذلك في إطار زيارتهما الرسمية للمملكة التي انطلقت السبت الماضي.

وكشف حساب الأميرة ميغان على منصة إنستاغرام أن “الكوبل الأميري” سيلتقيان بعدد من رواد الأعمال الشباب اليوم الإثنين، قبل أن يجتمعا في فترة ما بعد الظهر مع الملك محمد السادس.

وكان الأمير البريطاني وزوجته ميغان قد زارا صباح أمس الأحد، دار آسني المتواجدة بمركز جماعة آسني القروية بإقليم الحوز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقومان بها للمغرب.

واستقبل هاري وزوجته بأهازيج ورقصات محلية، فيما حرصت فتيات الدار، على وضع الحناء على يد ميغان ميركل كونها حامل، وقدموا لها شروحات عن كيفية صناعة الحناء.