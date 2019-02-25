هل طالب ميسي إدارة برشلونة بإعادة نيمار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن الدعم والمساندة الكبيرين التي تلقاها من النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في أصعب الفترات التي مر بها عندما كان لاعبا بين صفوف برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن نيمار الذي يقضي حاليًا في البرازيل فترة تعافي من إصابة في القدم، قوله "أروي هذا لكل العالم الآن، في اللحظة التي احتجت فيها للمساعدة، أفضل لاعب في العالم منحني عطفًا كبيرًا".

وردًا على سؤال عما يشاع حول مطالبة ميسي إدارة برشلونة بإعادته لصفوف النادي الكاتالوني مرة أخرى، أجاب قائلا "هذا أمر صعب، كي أكون محقًا هذا صعب للغاية. ليو كان شخصا مميزا بالنسبة لي في برشلونة".

وكشف النجم البرازيلي أن ميسي قال له عند وصوله إلى برشلونة، إنه "متواجد هنا لمساعدته"، كما طلب منه ألا يشعر بالخوف منه، أو من أي أحد داخل النادي الإسباني.

وتحدث نيمار أيضًا عن رد فعله بعد تعرضه لإصابته الأخيرة في مباراة ستراسبورغ، حيث قال "لم أستطع تقبل الأمر هذه المرة. لقد مكثت في بيتي يومين أبكي، كنت حزينا للغاية".