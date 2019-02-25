شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطّلع على جاهزية ملعب بارادم والان مع التفاصيل

اطّلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم على جاهزية ملعب الفقيد بارادم لاحتضان المباراة النهائية للنسخة السادسة لبطولة كأس حضرموت التي ستقام يوم الثامن من مارس القادم .

واستمع المحافظ يرافقه وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن صالح مسجدي وأعضاء اللجنة الرئيسة للبطولة واللجنة الإعلامية الى التحضيرات لإقامة المباراة النهائية للبطولة وتجهيز الملعب وتنسيق مواقع جمهور الناديين المتأهلين والضيوف والترتيبات الإعلامية لنقل المباراة وإصدار مجلة عن البطولة .

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإقامة المباراة النهائية ، مشدداً على ضرورة إبراز الحدث الكروي في أجمل صوره .

وكان قد رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل جسر امبيخة بمدينة المكلا المتضرّر من السيول التي تشهدها المدينة .

وينص العقد على إعادة البلاطات السطحية للجسر وتأمين مخارجه من السيول وسفلتة ما قبل وبعد الجسر وربطها بالخط الرئيس من الجانبين ، وتبلغ قيمة العقد 455 ألف و307 دولار وفترة تنفيذه 3 أشهر .

وأكد المحافظ أهمية انجاز الجسر بالمواصفات المعتمدة وعمل الحمايات ذات الجودة العالية لمخارجه لتأمينه من السيول .

وكانت لجنة المناقصات بالمحافظة أقرّت المشروع الاسبوع المنصرم لأهميته ، وسيتم تنفيذه بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق .

وقّع العقد مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ومدير عام شركة جولدن جيت صالح علي بن الشيخ أبوبكر .