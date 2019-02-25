شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين العمل بمشروعين للصندوق الاجتماعي للتنمية بالريدة وقصيعر والان مع التفاصيل

دشن وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي خلال زيارته الميدانية لمديرية الريدة وقصيعر , مشروعين للصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن برنامجه "النقد مقابل العمل" .

وشمل المشروع الأول الذي جرى تدشينه بحضور مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بالمحافظة المهندس" عوض بلكيمان" ومدير عام مديرية الريدة وقصيعر " عمر أحمد الجفري" تأهيل بعض الشوارع الرئيسة في مدينتي قصيعر والريدة بكلفة 77 مليون ريال.

وأطلع الشيخ بن حبريش من المدير التنفيذي لفرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا المهندس "محمد بن محمد الديلمي" وضابط المشروع المهندس "محمد عبدالكريم باجسير" على مكونات المشروع الذي يتضمن إضافة إلى تأهيل بعض الشوارع الرئيسة في مدينتي قصيعر والريدة تنفيذ عدد من الأعمال المتعلقة برفع المخلفات والاهتمام بالنظافة والتحسين , مشيرا إلى أن المشروع الذي ينفذه الصندوق بآلية النقد مقابل العمل يهدف إلى تشغيل الشباب والأيدي العاملة المحلية حيث سيوفر نحو أكثر من 9 آلاف فرص عمل يومية يستفيد منها 180 أسرة في المديرية.

وأكدا بأن برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق يستهدف التقليل من معدلات البطالة والفقر في المجتمعات المستهدفة سواء مدن أو أرياف وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية.

وتفقد وكيل أول حضرموت الأوضاع الخدمية في منطقة شخاوي مطلعًا من المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر " عمر أحمد الجفري" والشخصيات الاجتماعية والأعيان بالمنطقة على الأضرار التي تعرضت لها قرى وادي شخاوي من أعصار أبان الذي تأثرت به محافظتي حضرموت والمهرة في أكتوبر 2018م وألحق بالبنى التحتية فيها أضرار بالغة وخاصة في الطرقات والأصول الانتاجية للمزارعين ..

وخلال الزيارة وضع وكيل أول حضرموت حجر الأساس لمشروع صيانة قنوات الري و العيون بقرية رضحين و القرى المجاورة المتضررة من إعصار لبان بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن برنامجه النقد مقابل العمل بكلفة 40 مليون ريال.

وأشار المدير التنفيذي لفرع الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن مشروع صيانة وتأهيل قوات الري والعيون الذي يتوقع انجازه خلال أربعة أشهر تم اعتماده بصورة طارئة وعاجلة لما له عوائد ايجابية على سكان القرى المتضررة في وادي شخاوي البالغة نحو 120 أسرة موزعة في 9 قرى وتشغيلها بشكل مباشر في صيانة القنوات والعيون والأراضي الزراعية التي تضررت جراء الاعصار .

كما قام وكيل أول حضرموت بزيارة تفقدية لمنشأة الفقيد عوض سعد السقطري الرياضية بمديرية الريدة و قصيعر .

وكان في استقباله المدير العام بالمديرية " عمر أحمد الجفري" و القيادات التنفيذية في المكاتب والمؤسسات الحكومية والهيئة الإدارية لنادي الريدة الرياضي والشخصيات الاجتماعية والأعيان بالمديرية.

وأطلع الشيخ بن حبريش على اجنحة منشأة الفقيد السقطري والأنشطة المعتملة فيها والتصورات التطويرية لها بما يسهم في خدمة العمل الرياضي والشبابي في المديرية , كما استمع لأبرز الصعوبات التي تواجه نادي الريدة الرياضي واحتياجات تطوير مختلف انشطته الرياضية ..

وأعرب وكيل أول حضرموت عن استعداد قيادة السلطة المحلية بدعم الأنشطة الرياضية وخاصة النسخة الثانية من دوري الوفاء للفقيد عوض سعد السقطري و ما تحتاجه المنشأة الرياضية من مستلزمات تساعد على الارتقاء بالنشاط الرياضي والشبابي بالمديرية.

وقام المدير العام للمديرية بمعية اللجنة الرياضية في ختام اللقاء بتسليم درع الوفاء لوكيل أول حضرموت بمناسبة انجاح النسخة الأولى من دوري الفقيد عوض سعد السقطري رحمه الله.