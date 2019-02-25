شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. اغتيال جندي من قبل مسلح مجهول وسط تعز والان مع التفاصيل

أقدم مسلح مجهول على اغتيال جندي في جولة المسبح بشارع جمال وسط مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال شهود عيان أن احد المسلحين افرغ 7طلقات نارية من سلاح كلاشنكوف على احد الجنود في جولة المسبح.

وأوضح شهود العيان ان الرصاص تركزت في صدر الجندي ما ارتدته قتيلآ على الفور ،فيما لاذ الجاني بالفرار على قدميه قبل أن يستقل دراجة نارية في ظل الانتشار التحصينات الامنية المشددة والانتسار الأمني الواسع الذي شهدته الحادثة.

وأكد شهود العيان ان عددآ من الجنود انتشروا في منطقة الحادثة،مشيرين إلى أنه تم محاولة إسعاف المجني عليه الى المستشفى إلا انه كان قد فارق الحياة.