آيدكس ونافدكس.. مسك الختام بصفقات مليارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اختتام الدورة الاستثنائية لمعرضي ايدكس ونافدكس 2019 على أرض دولة الإمارات العربية ، 1310 شركة مشاركة من 62 دولة حول العالم تمكنت من إنجاز صفقات مليارية ،شملت أسلحة البر والبحر والجو اذ كان جوهرها العنصر البشري، وتقنيات الذكاء الاصطناعي عالية المستوى.‎

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