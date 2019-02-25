انت الان تتابع فورين بوليسي: ألمانيا دعمت اللاجئين للعودة إلى سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن السلطات الألمانية قدمت دعمًا ماليا إلى 437 لاجئا للعودة إلى سوريا العام الماضي، وذلك في إطار تشجيع اللاجئين للعودة طواعية لبلادهم.. وأكدت الحكومة الألمانية أنها ستواصل العمل بهذا البرنامج في المستقبل أيضًا. جاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، حول عدم إرسال أي سوري إلى موطنه رغمًا عنه، وذلك وفقًا لقرار مؤتمر وزراء الداخلية في 30 نوفمبر الماضي، بحسب "دويتشه فيله".

وأضافت الحكومة، أن السلطات الألمانية لا تشجع أيضًا المواطنين السوريين بأي طريقة على المغادرة الطواعية، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم المغادرة الطواعية ماليا، موضحة أنها تعتزم الاستمرار في هذا النهج. الصحيفة الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق، عودة فلسطيني منحدر من سوريا إلى سوريا بدعم مالي من ألمانيا لأنه