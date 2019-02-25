انت الان تتابع فيتنام: ترامب يصل غدا استعدادا للقاء كيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليو الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى فيتنام مساء غد الثلاثاء، وذلك عشية قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون التي ستعقد هناك، موضحة أن "ترامب سيجري صباح الأربعاء لقاءً مع نظيره الفيتنامي، نغوين فو تشونغ. ومن المتوقع أن تجري القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في فيتنام يومي الأربعاء والخميس القادمين. وأعلنت الحكومة الفيتنامية سابقا استعدادها استضافة القمة الثانية المقررة بين الزعيم كيم والرئيس دونالد ترامب، رغم فترة التحضيرات القصيرة
وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" الفيتنامية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي ونائب وزير الخارجية قاما بافتتاح المركز الدولي الإعلامي أول من أمس السبت، لخدمة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المرتقبة. وسبق أن التقى ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو 2018 بعد تبادل للعبارات الحادة
وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" الفيتنامية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي ونائب وزير الخارجية قاما بافتتاح المركز الدولي الإعلامي أول من أمس السبت، لخدمة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المرتقبة.
وسبق أن التقى ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو 2018 بعد تبادل للعبارات الحادة بينهما، وتهديد بالحرب بين الدولتين النوويتين.
وعلى الرغم من أن "ترامب" صوّر الاجتماع الأول على أنه أدى إلى حل النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، فإن بيونج يانج لم تفعل الكثير لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وهو ما يشكك في إمكانية نزع السلاح بشكل كامل، بحسب "فرانس برس".
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