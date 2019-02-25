الان تتابع “مفوضية اللاجئين”: عودة أكثر من 10 الآف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال خمسة أشهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في الأردن، اليوم ، عودة 12373 لاجئًا سوريًا الى لبلادهم منذ الفترة الواقعة بين 15 أكتوبر 2018، حتى 20 فبراير من العام الحالي، بحسب الأرقام المسجلة لدى قائمة العائدين لدى الحكومة الأردنية وسجل البيانات المسجلة لدى المفوضية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المفوضية، محمد حواري، في تصريح صحفي له، أن العودة بالنسبة للاجئين السوريين كانت وما زالت طوعية، واللاجئ وحده من يملك القرار بالعودة أو البقاء.

وأفاد حواري أن عودة اللاجئ تتم من خلال التنسيق بين السلطات الأردنية والمفوضية، نافياً وجود أية قيود أو معوقات عليها، كما لفت إلى أن اللاجئ يملك الحرية في اتخاذ القرار دون ضغوطات ولا تدخلات من أي جهة.