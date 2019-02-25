القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ تختتم أعمالها اليوم

تختتم القمة العربية الأوروبية أعمالها، اليوم الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة عدد من القادة العرب والأوروبيين.

وخلال كلمات القادة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية التي عقدت تحت شعار "في استقرارنا نستثمر"، هيمنت قضيتي مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول الأخرى، لتؤكد على وحدة المواقف بشأن هذين الملفين.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب، مضيفا: "نحن في أمس الحاجة للوقوف صفا واحدا ضد وباء الإرهاب".

وأضاف السيسي: "أتساءل ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب؟"، واصفا الإرهاب بأنه "تحدٍ مشترك".

كما أكد على أنه يجب مواجهة الإرهاب عبر منع التمويل ورفض الأيديولوجيا المتشددة.

من جانبه، طالب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، بموقف دولي موحد لوقف تدخلات إيران السافرة في شؤون الدول الأخرى، مؤكدا على ضرورة أن تلتزم طهران بقواعد حسن الجوار.

ودان العاهل السعودي، خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه السعودية.

وأكد الملك سلمان على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية "على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".

وأضاف العاهل السعودي: "الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".

وفيما يتعلق بالعلاقات العربية الأوروبية، أكد الملك سلمان على ضرورة "بناء شراكة حقيقية بين الدول العربية والدول الأوروبية".

وبدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن "الأفعال الإيرانية والتحركات التركية هي تدخلات تفرز أزمات في المنطقة".

وتابع: "لا حل عسكريا لنزاعات المنطقة، ويجب التوصل لحلول سياسية تشمل وحدة الدولة".

وتطرق أبو الغيط إلى الأزمة اليمنية، مشددا على أن الجامعة العربية "تدعم حل الأزمة اليمنية عبر تطبيق اتفاقات السويد".