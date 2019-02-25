أبو الغيط والصفدي يبحثان القضايا التي تناقشها القمة العربية الأوروبية

بحث الأمين العام للجامعة العربية مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أهم الموضوعات المطروحة على القمة العربية الأوروبية .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة كيفية العمل على الارتقاء بالعلاقات مع الجانب الأوروبي وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين، وذلك بما يخدم المصالح والأولويات العربية ويتسق مع مواقف ورؤي جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، أكد أبو الغيط والصفدي محورية النقاشات التي تشهدها القمة حول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، وأهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي على دعم حل الدولتين وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحثا الجانبان أهمية تفهم الجانب الأوروبي للمواقف والرؤى العربية تجاه الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتوصل أيضاً إلى تفاهمات وأرضية مشتركة حول ملفات مكافحة الارهاب والهجرة غير المشروعة وغيرها.