حول تنظيم الحمدينفي قطر بوصلته بإتجاه روسيا بعد أن أدرك أمير التنظيم تميم بن حمد، أن محاولته للتذلل إلى واشنطن قد فشلت جميعًا، وذلك بعد افتضاح محاولته لتقديم الرشاوى والتجسس على الإدارة الأمريكية، فلجأ إلى نظام الملالي الذي أقنعه بتوثيق العلاقات بحليفته روسيا.

وبحسب قطريليكس فقد بدأت الدوحة في وصلة من التزلف إلى موسكو على أمل إنقاذها من العزلة الخانقة، فسعت إلى تقديم المليارات من جيوب المواطنين القطريين لإنعاش الاقتصاد الروسي والحصول على دعمهم وتأييدهم، كما أمر تميم العار صندوق قطر السيادي بشراء شركة روسنفت الروسية المتعثرة، بينما لم يكتفى تميم باستنزاف تلك الأموال فقط بل، أعلن أن قطر تسعى لشراء منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية.

من جانبه تغنى السفير الروسي بالدوحة بوصلات الانبطاح التي مارسها تنظيم تميم مع إدارة بوتين، حيث أعلن أن الرئيس الروسي سيزور دويلة الإرهاب قريبًا من أجل تعميد خضوع تميم العار، كما كشف عن نية روسية لإملاء أجندة موسكو على التابع القطري.

وتأتي حملة التودد القطرية للنظام الروسي في إطار صفقات عالمية يسعى تميم لعقدها خوفًا من تزايد تهميشه الدولي، حيث نشرت صحيفة "إنرجي ريبورتر" تقريرًا يفضح محاولات نظام تميم العار للخروج من عزلته بالتودد إلى المجتمع الدولي من خلال إبرام صفقات الطاقة لشراء المواقف الخارجية.