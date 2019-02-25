قمة ترامب وكيم قد تشهد إعلان "إنهاء الحرب الكورية"

توقع المتحدث باسم الرئاسة الكورية، أن تتفق واشنطن وبيونج يانج على إعلان انتهاء الحرب الكورية التي دارت فيما بين عامي 1950 و1953 خلال القمة الذي يعقدها الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة الأنباء الرسمية الكورية، عن كيم ايوي كيوم المتحدث باسم مكتب الرئاسة قال في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان جدول أعمال القمة يتضمن إعلان انتهاء هذه الحرب "الاحتمال موجود".

وسيلتقي ترامب وكيم في هانوي يومي الأربعاء والخميس بعد 8 أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة والتي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أمريكي أثناء وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.

ولم تثمر القمة التاريخية التي عقدت بينهما في يونيو/حزيران الماضي سوى عن بيان غامض حول إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وينصب الاهتمام على مسألة ما إذا كان الفريق الأمريكي المفاوض سيعرض رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذ بيونج يانج خطوات ملموسة باتجاه نزع أسلحتها النووية.

وكانت كوريا الشمالية التي تمتلك الجزء الأكبر من الثروات المعدنية في شبه الجزيرة في الماضي أغنى من جارتها الجنوبية، لكن عقودا من سوء الإدارة رافقها انهيار الاتحاد السوفيتي أدت إلى فقرها.