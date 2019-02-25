وزير الخارجية المصري يرد على تصريحات أردوغان

ردت وزارة الخارجية المصرية، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي هاجم فيها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي .
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاولة للفت الأنظار بعيداُ عن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر.
وأوضح شكري في تصريحات متلفزة، أن تصريحات أردوغان مقصودة للتأثير على المؤتمر الجامع للدولة العربية والأوروبية على أرض مصر، وما يؤكده من محورية الدور المصري.
وأضاف "نأخذ هذه التصريحات على أن فيها قدراً من المحاولة للفت الأنظار بعيداً، ولهذا لم نتناول هذا الأمر اليوم لأننا منشغلون بما هو أهم بكثير من أي أحقاد".
وحول إذا كان سيكون هناك رد مصري رسمي على تصريحات أردوغان، قال الوزير سامح شكري "نبتعد عن أن ننزلق إلى هذا المستوى ونبتعد عن مثل هذه الأساليب"، في إشارة إلى انشغال مصر بتنظيم القمة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن هجوماً على نظيره خلال حوار متلفز أمس.
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