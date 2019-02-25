باحث عربي : قطر إحدى أذرع إسرائيل في إفريقيا

قال باحث عربي، أن قطر تعتبر أحد أذرع أسرائيل وأمريكا لنهب ثروات قارة أفريقيا .
وذكر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، سعد الزنط، إن قطر هي إحدى أذرع وأدوات «إسرائيل» وأمريكا، لسرقة الغاز والبترول والمياه والموارد الطبيعية في إفريقيا لمصلحة «إسرائيل»، ما يفسر الزيارات القطرية مؤخراً، لغانا وكينيا ومالي وغينيا.
وأوضح الزنط في بيان، أن «إسرائيل» تعوض أزماتها من المياه والطاقة عبر شراء مياه دول حوض النيل، وفي الوقت نفسه تسعى للتأثير في العمق الاستراتيجي المصري في إفريقيا.
وأكد الزنط، أن افتتاح السفارة «الإسرائيلية» في رواندا يوم الجمعة الماضي يأتي ضمن مخططها لشراء حصص دول مياه حوض النيل.
إلى جانب ذلك، تعتبر قطر، أحد أذرع إيران وتركيا لضرب المنطقة العربية وزرع الفتن عبر أدواتها الإعلامية .
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