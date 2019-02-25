شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تعزي بنغلاديش في ضحايا «حريق دكا» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن بالغ حزنه إزاء فقدان أرواح العشرات في أعقاب الحريق المدمر الذي اندلع في الجزء القديم من مدينة دكا ببنغلاديش يوم 20 فبراير 2019.
وقدم الدكتور العثيمين التعازي لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، متمنياً الشفاء العاجل والتام للمصابين الذين نجوا من هذه المأساة.
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