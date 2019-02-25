شكرا لقرائتكم برهم صالح في باريس.. وترحيل فرنسيي داعش أبرز الملفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ الرئيس العراقي برهم صالح زيارة لفرنسا تستغرق يومين تركز على أمن البلاد ومكافحة تنظيم داعش في المنطقة.

وسيعقد صالح غداء عمل الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يتوقع أن يناقشا قضية المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف داعش في العراق وسوريا، والمعتقلين لدى قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد دعت الدول لاستعادة مواطنيها "المتطرفين".

وينص موقف فرنسا الرسمي على وجوب محاكمة المقاتلين الإرهابيين الفرنسيين "أينما ارتكبوا جرائمهم"، وفقاً لوزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن فرنسا تعتزم إعادة تأكيد دعمها الكامل للعراق لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن والاستقرار، وتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف وإعادة إعمار البلاد.