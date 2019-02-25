شكرا لقرائتكم ترمب لا يتعجل نزع نووي كوريا.. لكنه يريد وقف الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيشعر بالرضا ما دامت كوريا الشمالية متوقفة عن اختبار الأسلحة وإنه لا يتعجل إبرام اتفاق نووي مع زعيمها كيم يونج أون عندما يعقدان قمتهما الثانية هذا الأسبوع.

ويجتمع الزعيمان في هانوي يومي الأربعاء والخميس بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة التي أصبحت أول اجتماع بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي.

وتعهد الزعيمان وقتها بالعمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. لكن اتفاقهما الذي صيغ صياغة مبهمة لم يسفر عن نتائج تذكر، وحذر أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ ومسؤولون أمنيون أميركيون ترمب من إبرام اتفاق لا يكبح الطموحات النووية الكورية الشمالية.

وفي الوقت الذي شق فيه كيم طريقه بالقطار عبر الصين إلى فيتنام لعقد ثاني قمة مع ترمب، حذرت وسائل إعلام في كوريا الشمالية ترمب أمس الأحد من الإنصات إلى المنتقدين الأميركيين الذين يعطلون مساعي تحسين العلاقات الثنائية.

وقف التجارب

وقال ترمب في واشنطن عشية سفره متجهاً إلى فيتنام إنه يعتقد أنه متفق في الرأي مع كيم وأنهما أقاما" علاقة جيدة جداً جداً". وأضاف ترمب: "لست في عجلة من أمري. لا أريد أن أتعجل أحداً. إنني لا أريد سوى عدم إجراء اختبارات. سنكون سعداء طالما لا توجد اختبارات".

وأجرت كوريا الشمالية آخر تجاربها النووية الست في سبتمبر/أيلول 2017 فيما أجرت آخر اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وتضغط إدارة ترمب على كوريا الشمالية كي تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يشكل بالإضافة إلى قدرات بيونجيانج الصاروخية تهديدا للولايات المتحدة قبل إمكان توقع حصولها على أي تنازلات.

ولكن في الأيام الأخيرة أشار ترمب إلى تخفيف محتمل في هذا الموقف بقوله إنه يود أن يكون بوسعه إنهاء العقوبات إذا تم إحراز تقدم حقيقي بشأن نزع السلاح النووي.

وقال ترمب إنه وكيم يتوقعان إحراز تقدم في القمة، وأكد مجددا أن نزع السلاح النووي سيساعد كوريا الشمالية على تطوير اقتصادها.

كما رد ترمب بحدة على المنتقدين لطريقة معالجته لملف كوريا الشمالية وأضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ من المؤيدين للجهود الأميركية.

ترمب يطلب مشورة روسيا

في سياق آخر، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا المشورة فيما يتعلق بكوريا الشمالية لكن ليس هناك حل سريع للتوتر في شبه الجزيرة الكورية.

أما وزارة الخارجية الفيتنامية فقالت اليوم الاثنين إن ترمب سيصل إلى البلاد مساء غد الثلاثاء. وأضافت الوزارة أن كيم سيلتقي بالرئيس الفيتنامي نجوين بو ترونج، الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، صباح الأربعاء.

ولم تعلن فيتنام تفاصيل تذكر عن ترتيبات القمة بما في ذلك توقيتها ومكانها المحددان.

وقال متحدث باسم مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي للصحفيين في سول إن الجانبين قد يتفقان على إعلان انتهاء الحرب الكورية التي دارت فيما بين عامي 1950 و1953 خلال القمة.

وأشاد مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية، الذي يؤيد الانفتاح مع الشمال، بكل من ترمب وكيم في تصريحات أدلى بها في سيول وقال إن من يعارضون تحسن العلاقات في شبه الجزيرة الكورية وبين بيونجيانج وواشنطن يجب "أن يتخلوا عن مثل تلك التحيزات".