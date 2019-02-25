شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: بث الأوقاف خطبة الجمعة بـ5 لغات ضربة موجعة للإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، تأييده لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بنشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن 5 لغات، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية ( بالصوت والصورة ) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف.



واعتبر " حسب الله " فى بيان له اليوم، قرار وزير الأوقاف بمثابة ضربة موجعة فى عقل وقلب جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله، بنشر الخطبة مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف ( أوقاف أونلاين ) بلغاته المختلفة، وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وموقع أكاديمية الأوقاف، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ومسجد المينا بمدينة الغردقة.

وطالب حسب الله، جميع وسائل الإعلام المصرية خاصة القنوات الفضائية والإذاعات الموجهة لمختلف دول العالم، بإذاعة هذه الخطب أسبوعيا، وعلى نطاق واسع لمختلف دول العالم، كما طالب الدكتور محمد مختار جمعة، أن تكون موضوعات مواجهة الإرهاب والأفكار التكفيرية والمتطرفة، وتجديد الخطاب الدينى وسماحة الإسلام، والحث على الحب والتسامح وقبول الآخر، وحماية الأوطان، فى مقدمة موضوعات خطب الجمعة التى سيتم نشرها بعدة لغات، وذلك لكشف الوجه القبيح الجماعات الإرهابية، وأنها ليس لها أى لغة تتعامل بها مع البشر أجمعين، سوى لغة القتل وسفك دماء الأبرياء.



